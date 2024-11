Franz Thomas Balmer war in den letzten acht Jahren stellvertretender Leiter Kommunikation bei der Destination Davos Klosters und konnte in dieser Zeit verschiedene Digitalisierungsprojekte umsetzen und ein wertvolles Netzwerk aufbauen. TESSVM-Verwaltungsratspräsidentin Gabriella Binkert Becchetti freut sich über die Verpflichtung von Franz Thomas Balmer: «Bei der TESSVM stehen in den nächsten Jahren wichtige Entwicklungen bei der Digitalisierung an: Vom klassischen Marketing hin zu einer personalisierten Kommunikation mit unseren Gästen. Mit Franz Thomas Balmer konnten wir einen Spezialisten verpflichten, der genau solche Projekte bereits umgesetzt hat und über ein wertvolles Know-how verfügt», wird sie in der Mitteilung zitiert.