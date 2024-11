Der EHC Samedan besiegte auf dem Promulins-Eis die Gäste vom HC Albula ebenso klar mit 6:1 Toren (2:0, 2:0, 2:1). Hier war Marco Tosio Doppeltorschütze. Gemäss Spielrapport von Swiss Icehockey verfolgten 120 Fans die Partie. Im Mittelfeldduell unterlag am Samstagabend der SC Celerina dem HC Silvaplana-Sils mit 3:5 Toren (0:0, 2:1, 1:4). Die Gäste setzten sich im Center da Sport in Celerina erst im Schlussabschnitt durch, indem sie einen 1:2-Rückstand drehten. Zweifacher Torschütze war hier Ricardo Zweifel. Wobei die definitive Entscheidung zum 3:5 erst 25 Sekunden vor Schluss im Powerplay fiel. Bleibt die Sonntagspartie zwischen La Plaiv und Poschiavo, die in Zernez stattfand. Dabei fiel die Niederlage der Plaiv weniger heftig aus, als erwartet. 4:7 (4:0, 0:4, 0:3) lautete das Schlussverdikt. Dabei gingen die Gastgeber im ersten Abschnitt mit vier Toren in Führung, was darauf hindeutet, dass die Gäste aus dem Puschlav nicht bereit waren. Im zweiten Drittel wendeten sie das Blatt zum Unentschieden und im letzten Abschnitt setzten sie sich endgültig durch. Luca Cantoni und Tiziano Crameri waren zweifache Torschützen für Poschiavo, Mariano Grassi zweimal erfolgreich für die Plaiv. (skr)





3. Liga, Gruppe 2: Bregaglia – Zernez 0:5; Samedan – Albula 6:1; Celerina – Silvaplana-Sils 3:5; La Plaiv – Poschiavo 4:7.

Tabelle: 1. HC Zernez 3 Spiele/9 Punkte (20:2 Tore); 2. EHC Samedan 3/9 (22:5); 3. HC Poschiavo 3/9 (18:9); 4. Hockey Bregaglia 2/3; 5. HC Silvaplana-Sils 3/3; 6. HC Albula 2/0; 7. SC Celerina 3/0; 8. CdH La Plaiv 3/0.