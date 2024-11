Gesamtwahlen beim ARO Oberengadin

An der Delegiertenversammlung des Verbandes Abwasserreinigung Oberengadin am Donnerstag in den Räumlich- keiten der ARA Oberengadin in S-chanf wurden für die zurücktretenden Vorstände Peter Plebani und Thomas Nievergelt, neu Alexandra Blumenthal für Zuoz und Silvano Manzoni für Samedan gewählt.