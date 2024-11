Karin Stecher ha lavurà plüs ons per l’anteriur cumün d’Ardez sco eir pel cumün fusiunà da Scuol. «Cun sias experienzas professiunalas da plüs ons ill’administraziun cumünala e cun sias profuondas cugnuschentschas dals affars accumplischa ella las premissas per pudair manar la chanzlia cumünala», as legia illa comunicaziun als mezs d’infuormaziun. La nouva chanzlista succeda ad Andri Florineth chi’d e stat 36 ons chanzlist dal cumün. Ch’el fe- tscha i’ls prossems ons plütöst lavurs administrativas davo las culissas, infuorma l’antecessur. «Eu n’ha plaschair cha nus vain chattà üna persuna capabla sco chanzlista», disch Aita Zanetti, il capo cumünal, «quai fa bain eir a la direcziun cumünala, uossa eschna in duos homens, Chasper Alexander Felix e Viktor Glaser, e nussas duos duonnas, Karin Stecher ed eu.» (cdm/fmr)