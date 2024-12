In der Zeitspanne von Donnerstag auf Freitag wurde in den Ortschaften Campascio, Zalende und Campocologno in vier Geschäftshäuser eingebrochen. Im Zuge der Ermittlungen und Fahndungsmassnahmen im Rahmen der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit mit den italienischen Polizei- und Justizbehörden konnten drei Tatverdächtige im Alter von 34 bis 38 Jahren durch die Carabinieri von Tirano im grenznahen Gebiet Bianzone (Italien) festgenommen werden. Das Strafverfahren wird von der Staatsanwaltschaft Graubünden zusammen mit der Kantonspolizei geführt.



Medienmitteilung Kantonspolizei Graubünden