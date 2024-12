«Die Erfolgsrechnung zeigt ein Budgetdefizit in bisher nicht gekanntem Ausmass», heisst es in der Botschaft der Regierung. Der Kantonshaushalt sei aber nach wie vor im Lot. Deutlich über den finanzpolitischen Richtwertvorgaben des Grossen Rats liegt jedoch das Ausgabenwachstum. Die vom Kanton zu finanzierenden Nettoinvestitionen nehmen um 44,5 Millionen zu und wachsen auf insgesamt 354,1 Millionen an. Sie erreichen damit ein Rekordniveau. Dennoch bleibt der kantonale Steuerfuss bei 95 Prozent.