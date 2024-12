GKB als eine der besten Schweizer Banken ausgezeichnet

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) belegt einen Spitzenplatz in der diesjährigen Retail Banking Studie der Hochschule Luzern. In der Kategorie der grössten Finanzinstitute ist die GKB zum vierten Mal in Folge die beste Bank der Schweiz. Dies schreibt die GKB in einer Medienmitteilung.