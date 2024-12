Die Zürcher Vorörtler sind im letzten Frühling in die 1. Liga aufgestiegen. Die Engadiner wollen die zuletzt gute Form bestätigen und eine Überraschung schaffen. Ebenfalls auf eigenem Eis spielt der EHC Samedan gegen den EV Dielsdorf-Niederhasli. Die Partie beginnt in Promulins um 18.30 Uhr. Unklar bleibt, in welcher Formation die Gäste antreten, sind sie doch gleich mit zwei Teams in der Vorqualifikation vertreten, mit der 2.- und der 3.-Liga-Equipe. Eine Heimaufgabe hat auch der HC Poschiavo zu absolvieren, dies heute Samstagabend um 20.00 Uhr in Le Prese gegen den Erstligisten Pikes Oberthurgau. (skr)