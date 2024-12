Um 02:30 befuhr in St. Moritz ein 28-Jähriger Personenwagenlenker die Via dal Bagn von St. Moritz Bad kommend in Richtung Dorfzentrum. Dabei kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Fahrbahn ab, tangierte das Trottoir und kollidierte im weiteren Verlaufe mit einem den Strassenkörper begrenzenden Zaun. Am Fahrzeug und am Zaun entstand durch das Unfallgeschehen Sachschaden. Der unverletzte Lenker musste sich einer Atemalkohol-Testabfolge unterziehen und der Führerschein wurde ihm aufgrund des Resultats abgenommen.

Autor und Foto: Kantonspolizei graubünden