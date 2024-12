Seit diesem Frühjahr gehört die Celeriner Skirennfahrerin Vanessa Kasper keinem Kader von Swiss-Ski mehr an und muss ihre Trainings und die Rennen selber organisieren. Umso grösser die Freude, als sie vor gut einer Woche von Swiss-Ski für die Weltcuprennen in den USA und Kanada aufgeboten wurde. Doch der Übersee-Trip endete für Kasper mit einer Enttäuschung: Im Riesenslalom in Killington schied sie im ersten Lauf nach wenigen Sekunden aus, und die beiden weiteren Rennen im kanadischen Mount Tremblant mussten aufgrund des fehlenden Schnees abgesagt werden.





Zurück in Europa zeigt Kasper, dass sie sich dadurch nicht entmutigen lässt. Beim sehr stark besetzten Europacup-Riesenslalom In Mayrhofen (Aut), fuhr sie auf den zweiten Rang, sie konnte insgesamt zehn Weltcupfahrerinnen hinter sich lassen und sammelte so wertvolle FIS-Punkte. Gewonnen wurde das Rennen von der Österreicherin Victoria Olivier. Als Zehnte klassierte sich die Unterengadinerin Selina Egloff.