Der 27-jährige Lastwagenchauffeur fuhr nach 9.00 Uhr auf der Hauptstrasse von Ramosch her in Richtung Martina. Bei der südlichen Verzweigung nach Strada schleuderte sein mit Aushubmaterial beladener Lastwagen und kippte auf die rechte Seite. Der Mann verliess das Fahrzeug selbständig und wurde ins Spital nach Scuol transportiert. Seine Verletzungen stellten sich als leicht heraus. Die Kantonspolizei Graubünden leitete den Verkehr während der Bergung des Fahrzeugs sowie des Aushubmaterials bis kurz vor Mittag einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden