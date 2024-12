Bei den Frauen starten Fabienne Alder, Marina und Nadja Kälin sowie Giuliana Werro. Bei den Männer Roman Alder und Noe Näff. Am Freitag ab 16.00 Uhr wird der Anlass mit einem Skating-Teamsprint eröffnet. Am Samstag geht es mit einem Skating-Sprint weiter, und am Sonntag steht ein Einzelrennen in der klassischen Technik über 20 Kilometer auf dem Programm. Die Männer starten um 11.30 Uhr, die Frauen um 14.00 Uhr. (rs)