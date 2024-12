In den beiden Super-Läufen kämpfen die Ski-Damen auf der WM-Strecke auf Corviglia um den begehrten «Sieg von St. Moritz». Für Partystimmung am Samstag auf Salastrains sorgt in diesem Jahr kein geringerer als «Baschi»! Da dürfen wir uns auf jede Menge Swissness und gute Stimmung freuen.





Für diesen Anlass hat die «Engadiner Post/Posta Ladina» Tribünen-Tickets für den Super-G am Samstag verlost. Die glücklichen Gewinner sind Nikolina Meile aus Samedan, Fritz Schorta aus Zernez, Doris Steiner und Massimo Ripamonti aus Samedan.





Wir wünschen ihnen allen einen spannenden Tag auf Salastrains und viel Spass am Baschi-Konzert. (ep)