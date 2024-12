St. Moritz rechnet 2025 mit gut fünf Millionen Gewinn

Die St. Moritzer Stimmberechtigten haben am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung das Budget 2025 klar genehmigt. Dieses sieht bei einem Ertrag von 99,3 Millionen ein Plus von gut 5,2 Millionen Franken vor. Der Steuerfuss beträgt weiterhin 55 Prozent, die Liegenschaftsteuer 0,5 Promille.