Die 48-Jährige fuhr kurz nach 14 Uhr von Scuol kommend über die Hauptstrasse H27 in Richtung Ardez. Zur selben Zeit räumte ein Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden mit einer Schneefräse die Strasse in dieselbe Richtung. Unmittelbar nach einer unübersichtlichen Rechtskurve fuhr die Automobilistin auf die langsam fahrende Arbeitsmaschine auf. Die Frau wurde nach Erster Hilfe durch Verkehrsteilnehmende sowie nach der notfallmedizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst ins Spital Scuol gefahren. Das Auto wurde total beschädigt. An der Schneefräse entstand erheblicher Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab. (kapo)