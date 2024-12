Durch die zusätzlichen Kapazitäten im Hotel Aurora könne die Schule ihre Bildungsangebote erweitern, vermehrt internationale Talente anziehen und die Position des HIF als international ausgerichteten und regional verankerten Bildungsstandort nachhaltig stärken, schreibt das Hochalpine Institut Ftan in einer Medienmitteilung zum Kauf des Hotel Aurora in Ardze.



Die Liegenschaft im Ardez verfügt über eine Wohnung, 24 Studios sowie grosszügige Gemeinschaftsräume und erfüllt somit ideal die zusätzlichen Platzbedürfnisse des HIF. Jon Peer, Präsident des Verwaltungsrates des HIF, der den Kauf initiiert und begleitet hat, erklärt: „Es wird zunehmend schwieriger, qualifizierte Fachkräfte für unsere Schule zu gewinnen. Ein wesentlicher Hinderungsgrund ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in der Region. Mit diesem Erwerb können wir unseren neuen Mitarbeitenden nun selbst kostengünstige Unterkünfte anbieten. Dies stärkt nicht nur unser Team, sondern macht das HIF auch attraktiver als Bildungs- und Arbeitsort."



Mit der Investition in Ardez will der Mehrheitsaktionär EiM sein langfristiges Engagement für das HIF unterstreichen. Bereits in den Jahren 2022/2023 investierte die Gruppe zehn Millionen Franken in umfassende Modernisierungsmassnahmen, heisst es in der Medienmitteilung.



Dank der Initiativen der EiM-Gruppe wurden am HIF das Schulprogramm IGNITE Switzerland eingeführt. Dieses Programm bietet Schülern aus aller Welt eine Bildungserfahrung in den Schweizer Alpen, indem es Naturerkundung mit künstlerischen und technischen Projekten wie der Entwicklung von Dokumentarfilmen oder Apps verbindet. Gemäss Medienmitteilung sind weitere Programme und Camps zur Stärkung des HIF als internationalem Bildungsstandort in Planung.



Medienmitteilung HIF