Die Schnellsten auf den längsten Distanzen waren Helena Guntern vom Skiclub Sarsura Zernez und Cla-Ursin Nufer aus Sedrun-Tujetsch. In den U16-Kategorien waren Gianna Eichholzer (Sarsura Zernez) und Mic Willy (Lischana Scuol) erfolgreich. Bei bedecktem Himmel, aber angenehmen Temperaturen war der Anlass wie gewohnt gut organisiert und die Loipe entsprechend präpariert. Da am Sonntag auf dem Flumserberg eine Veranstaltung im Rahmen der Helvetia Nordic Trophy stattfand, war die Beteiligung eher bescheiden. Der acht Rennen umfassende Nordic Cup wird am 28. Dezember mit dem Malojalauf fortgesetzt. Den Abschluss bilden am Wochenende vom 22. und 23. Februar die Bündner Meisterschaften in Zuoz. (Einges.)