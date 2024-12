Das ursprüngliche Projekt aus dem Jahr 2014 wurde komplett überarbeitet, um die Vorgaben des Bundesgerichtes zu erfüllen. Dieses hat im Mai 2023 letztinstanzlich den Beschwerdeführern recht gegeben. Die Engadin St. Moritz Mountains AG sieht im Projekt einer Achter-Gondelbahn viele Vorteile. Durch den kontinuierlichen Transport würden die Wartezeiten und das Gedränge für die Gäste reduziert, heisst es in einer Medienmitteilung. Zudem erfordere der Bau der neuen Bahn die geringsten Ressourcen und stelle den minimalsten Eingriff in die Natur und Umwelt sicher. Bei Projektgenehmigung durch das BAV und ohne Einsprachen, könnte die neue Gondelbahn ihren Betrieb in vier Jahren aufnehmen.



Autor: Reto Stifel

Foto: Engadin St. Moritz Mountains AG