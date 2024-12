HIF-Aktionär übernimmt Hotel Aurora

Mit dem Kauf des Hotels Aurora in Ardez will der Mehrheitsaktionär des Hochalpinen Institut Ftan, die Bildungsgruppe Education in Motion, sein Engagement für die Region bekräftigen. Das Hotel soll günstige Unterkünfte für Mitarbeitende und Personen im Rahmen von Schülerprogrammen und Camps bieten.