Vertretung aller Sprachregionen garantiert

Der Kanton Graubünden will in Zukunft die Vertretung der drei Bündner Sprachregionen in der Kantonsverwaltung gewährleisten. Die Regierung verabschiedete eine entspre­chen­de Teilrevision der kantonalen Sprachenverordnung, wie sie am Donnerstag mitteilte.