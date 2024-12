Die äu­sseren Bedingungen in der warmen Halle erschwerten den Start des Spiels für die SC Celerina Damen. Dies machte sich bereits in der sechsten Minute bemerkbar, als eine Spielerin der Queens weit im Drittel der Celerinerinnen positioniert wurde, einen präzisen Pass erhielt und allein aufs Tor zulief. Diese Chance liess sie sich nicht entgehen und brachte die Gastgebe­rinnen mit 1:0 in Führung. Trotz des frühen Rückstands blieben die Celerinerinnen ruhig und kämpften uner­müdlich weiter. Immer wieder gelang es ihnen, die Scheibe tief ins gegnerische Drittel zu bringen, doch auch die St. Gallerinnen zeigten starke Defensivarbeit und liessen die Bündnerinnen ihre Ambitionen spüren.





Im zweiten Drittel starteten die Damen des SC Celerina mit dem klaren Ziel, den Rückstand aufzuholen. Diese Chance bot sich, als die Gastgeberin­nen eine Strafe kassierten. Im darauffolgenden Powerplay gelang es Giada Meierhofer, die Scheibe zwischen den Beinen der Torhüterin hindurch ins Netz zu schiessen. Der Jubel war gross – der Ausgleich zum 1:1 war geschafft. Das Spiel entwickelte sich zu einem packenden Schlagabtausch. Beide Teams kämpften energisch, doch weder im zweiten noch im dritten Drittel fiel ein weiteres Tor. Es folgte die Verlängerung, in der im Format «drei gegen drei» gespielt wurde. Trotz intensiver Offensive und starker Defensivleistungen auf beiden Seiten blieb die Verlängerung torlos, und die Entscheidung musste im Penaltyschiessen fallen.





Im Penaltyschiessen durfte Giada Meierhofer als Erste antreten und verwandelte souverän. Doch auch die St. Gallerinnen trafen und hielten das Duell spannend. Nach den ersten fünf Schüssen stand es weiterhin unentschieden. Es folgten drei weitere Penaltys, und diesmal mussten die Queens beginnen. Die nächste Spielerin der Gastgeberinnen scheiterte, während Giada Meierhofer erneut die Nerven behielt und die Scheibe sicher im Tor versenkte. Damit war der Sieg für die Damen des SC Celerina besiegelt. Die Freude über diesen hart erkämpften Triumph war riesig. Der Fokus richtet sich nun auf die kommenden Herausforderungen: Am 11. und 12. Januar steht eine Doppelrunde in der Kunsteisbahn Margarethen in Basel an. Anpfiff ist am 11. Januar um 14.00 Uhr und am 12. Januar um 11.15 Uhr. Die SC Celerina Damen sind bereit, das neue Jahr mit weiteren starken Leistungen zu beginnen.

(Einges.)