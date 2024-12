Der EHC Samedan machte im Spitzenkampf mit dem HC Poschiavo schon im ersten Drittel alles klar: 4:0 führten die Engadiner nach 20 Minuten. Die Puschlaver konnten dann in den restlichen beiden Abschnitten zwar gut mithalten, kamen aber nicht mehr heran. 7:3 lautete vor 142 Zuschauern das Schlussergebnis zugunsten der Einheimischen, welche damit alleine die Tabellenführung übernahmen.





Eine weitere Kanterniederlage kassierte der CdH La Plaiv beim 2:11 in Vicosoprano gegen Hockey Bregaglia. Livio Roganti zeichnete sich dabei als dreifacher Torschütze aus. Hart umkämpft war hingegen die Partie zwischen Silvaplana-Sils und dem HC Albula. 1:1 stand es nach 60 Minuten im Sportzentrum Mulets, ehe Fabian Fasser in der fünften Minute der Verlängerung das Siegestor für Albula erzielte. Einen 10:1-Auswärtskantersieg holte sich der HC Zernez beim SC Celerina. Livio Wieser war für Zernez dreifacher Torschütze.





Über die Festtage wird in der 3. Liga teilweise weitergespielt. Eine Liga, in der frühere St. Moritzer-Spieler die Skorerliste anführen. Rafael Heinz vom EHC Samedan hat in sechs Partien bereits 19 Punkte gesammelt (3,17 pro Spiel), gefolgt von Marco Tosio (Samedan) mit 16 Punkten (2,67) und Leonardo Lanfranchi vom HC Poschiavo mit 15 Punkten. Gleichauf mit diesem ist Marino Denoth (Zernez), der wie Heinz und Tosio (mit St. Moritz) zwischenzeitlich mit einer B-Lizenz immer noch in der 2. Liga zum Einsatz gelangt (bei Engiadina).





Der Zwischenstand in der 3. Liga, Gruppe 2 Ostschweiz: 1. EHC Samedan 6 Spiele/18 Punkte; 2. HC Poschiavo 6/15; 3. HC Zernez 7/15; 4. HC Silvaplana-Sils 6/10; 5. Hockey Bregaglia 6/9; 6. HC Albula 6/5; 7. SC Celerina 7/3; 8. CdH La Plaiv 6/0.

Autor: Stephan Kiener