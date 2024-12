Mit der heutigen Weihnachtsausgabe erhalten Sie, werte Leserinnen und Leser, die letzte Ausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina» vor den Festtagen. Die Donnerstagsausgabe vom Stephanstag, 26. Dezember fällt aus. Ebenso jene vom Donnerstag, 2. Januar.

Die gewohnten Einblicke ins regionale Geschehen rund um Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft erhalten Sie aber wiederum mit den beiden letzten Ausgaben des Jahres am Samstag, 28. und am Dienstag, 31. Dezember, der traditionellen Beilage mit dem Jahresrückblick 2024 und dann, im neuen Jahr, wieder ab Samstag, 4. Januar in der gewohnten Erscheinungsweise am Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Und selbstverständlich täglich und rund um die Uhr auf den Online-Plattformen unter www.engadinerpost.ch.





Im Namen von Redaktion, Verlag und Medienhaus der Gammeter Media AG bedanken wir uns bei Ihnen, werte Leserinnen und Leser, werte Inserentinnen und Inserenten für Ihr Vertrauen und Ihre Treue in unsere Medienarbeit und wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025.

(jd)