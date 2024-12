Soluziuns daja avuonda – la disponibilità però manca

A partir da Büman sun ils radios UKW müts. Chi chi voul tadlar Radio Rumantsch cun ir cul auto dovra ün radio DAB+. Be in mincha seguond auto in Svizra es installà ün radio correspundent. Quai voul dir cha’ls garaschists han uossa lavur. Natüralmaing be scha quists apparats sun eir disponibels.