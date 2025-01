Im Herbst 2024 wurde auf der Generalversammlung angeregt, den Kindern während der Rennen mehr Zeit auf der Piste und weniger Wartezeit zu ermöglichen. Dies soll nicht nur die Motivation fördern, sondern auch langfristig die Freude am Skifahren über das Alter von 16 Jahren hinaus stärken. Swiss-Ski verfolgt ein ähnliches Ziel unter dem Motto «Smart Competition».

Das Rennen ist in zwei Alterskategorien aufgeteilt: Die U11-Klasse wird in einem Riesenslalom starten, während die älteren Teilnehmer (Jahrgang 2013 und älter) im Slalom antreten.





Am 18. Januar und 15. März findet zudem je ein weiteres Rennen des Engadin Ski Cups in Pontresina und Scuol statt. In diesen Wettbewerben werden die Minis drei Läufe absolvieren, jedoch ohne vorherige Besichtigung. Die Wertung erfolgt in zwei Teilen: von den ersten beiden Läufe wird der bessere gezählt und der dritte Lauf wird separat gewertet. (Einges.)