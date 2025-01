Olympiasieger Beat Hefti gewinnt die Marmottin Trophy

Am letzten Tag des Jahres verwandelte sich der Olympia Bob Run in St. Moritz in eine Bühne für packende Wettkämpfe, als die Marmottin Trophy ausgetragen wurde. Dieses Mal standen die Athleten vor der Herausforderung, die geringste Zeitdifferenz zwischen ihren beiden Rennläufen zu erzielen.