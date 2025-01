Seit seiner Gründung im Dezember 2015 setzt sich der Verein Bündner Pärke für die Anliegen der Pärke in Graubünden ein. Dabei wurden in den letzten Jahren bedeutende Meilensteine erreicht. Mit der Tourismusstrategie der Bündner Pärke, einer gemeinsamen Präsenz an verschiedenen Standorten und einem Reiseführer stärkt der Verein den gemeinsamen Auftritt und die Zusammenarbeit der Bündner Pärke. Das Umsetzen von nachhaltigen Mobilitätslösungen, ein Bildungsangebot zur fairen Ernährung und von Nachhaltigkeitsbeurteilungen sind weitere gemeinsame Projekte. Durch die Vernetzung mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren werden die Interessen der Bündner Pärke auf kantonaler Ebene vertreten. Die gemeinsamen Projekte erhöhen die Sichtbarkeit und Wirkung der Bündner Pärke.





Am 1. Januar 2025 wird Thomas Buchli nach vier engagierten Jahren das Präsidium abgeben. Er zieht eine positive Bilanz: «Die gemeinsame Erarbeitung der Tourismusstrategie der Bündner Pärke hat Synergien aufgezeigt, welche es nun zu realisieren gilt. Diese prägende Arbeit, gemeinsam mit den Pärken, verdeutlicht, dass der gemeinsame Weg mehr positive Möglichkeiten eröffnet. Mit Genugtuung und grossem Dank an alle Akteure für die vorzügliche Zusammenarbeit gebe ich das Amt meiner Nachfolgerin Anna Giacometti weiter mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Bündner Pärke.»





Mit Anna Giacometti aus dem Bergell übernimmt eine über die Kantonsgrenzen hinaus bekannte Bündnerin das Amt. Nebst ihrer Funktion im Nationalrat freut sie sich, ihre Ideen und Erfahrungen nun auch beim Verein Bündner Pärke einzubringen und sich für eine regionale Entwicklung einzusetzen. Zu ihrer neuen Aufgabe meint sie: «Die Bündner Pärke fördern die nachhaltige Entwicklung der Randregionen, indem sie ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte gleichermassen berücksichtigen. Durch die gemeinsame Arbeit können sie ihre Kräfte optimal bündeln, Synergien nutzen und aufzeigen, welches Potential in den Tälern Graubündens steckt. Ich freue mich sehr, zur weiteren Erfolgsgeschichte beitragen zu dürfen.»





Medienmitteilung Verein Bündner Pärke