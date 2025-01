Gesichter hinter dem Skisport: der Loipenwart

Walter Lehner, Kassier in Samedan, verkauft seit zwölf Jahren Tagespässe der Langlaufloipen. Mit österreichischem Humor und Feingefühl bedient er Gäste aus aller Welt. Jeden Tag ist er draussen zu finden – am Loipenhäuschen. Mal in Samedan, mal in Silvaplana oder in St. Moritz.