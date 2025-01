Wegweisendes Jahr für Oberengadiner Erstwohnungsbau

Baustart oder Planungsabschluss: 2025 entscheidet sich, wie viele Wohnungen für Einheimische in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. In St. Moritz könnten in zwei Jahren 50 Wohnungen bezugsbereit sein. Im Oberengadin müssen bis 2031 rund 1000 Erstwohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken.