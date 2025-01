Im Jahr 2014 hat der Schweizerische Nationalpark (SNP) sein 100-Jahr-Jubiläum mit einem reichen Programm unterschiedlichster Anlässe gebührend gefeiert. Darunter das Freilichtspektakel Laina Viva, mit 19 Aufführungen und 7500 Gästen. Auch für das 111-Jahr-Jubiläum haben wir uns einiges vorgenommen. Mehrere Projekte tragen den Hauptaufgaben des Parks – Naturschutz, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit – Rechnung und sorgen für ein abwechslungsreiches und inspirierendes Nationalparkjahr 2025.









Internationales Schutzgebietstreffen

Seit mehr als 25 Jahren organisiert ALPARC, das Netzwerk der alpinen Schutzgebiete, jedes Jahr einen Anlass für Mitarbeitende der Schutzgebiete in den Alpenländern. Jeweils im Januar treffen sich gut 250 Personen stets in einem anderen Schutzgebiet zu einem Seminar, einem sportlichen Teamwettkampf und auch zum informellen Austausch. Denn Themen, Probleme und Lösungsansätze sind in den Schutzgebieten oftmals ähnlich.

2025 organisiert der SNP das Treffen. Am 16. Januar um 17.15 Uhr begrüsst vor dem Hotel Belvedere in Scuol der Cor viril dal Parc Naziunal die Gäste, die ab 17.30 Uhr in einem feierlichen Umzug via Stradun hinunter zum Gemeindehaus schreiten, wo um 18 Uhr die offizielle Eröffnung stattfindet. Die sportlichen Wettkämpfe mit rund 50 Viererteams finden am Samstag, 18. Januar, im Raum Prui und in Ftan statt. Fans sind herzlich willkommen.





Sonderausstellung «Immer wilder»

Die jährlich wechselnde Ausstellung im Besucherzentrum widmet sich dem Thema Landschaftswandel im SNP. In den letzten Jahren sind die SNP-Mitarbeitenden auf unzählige Bilddokumente gestossen, die in den vergangenen Jahrzehnten aufgenommen wurden. Dieser Fundus wurde gesichtet und jeweils neue Fotos am genau gleichen Standort erstellt.

Daraus ist eine spannende Ausstellung entstanden, die ab dem 20. März und bis März 2027 im Nationalparkzentrum in Zernez gezeigt wird. «Immer wilder» gibt anhand vieler Bildpaare von damals und heute einen Einblick in die Entwicklungen der Landschaft während 111 Jahren Nationalparkgeschichte. Im Frühjahr 2026 erscheint zudem ein Buch, welches das Thema vertieft behandelt. Ziel ist es, allen Interessierten die Landschaftsveränderung über die Zeit in Bildern zu zeigen und ihnen den Wert dieser Entwicklung hin zu mehr «Wildnis» zu vermitteln.





Revitalisierung Besucherzentrum

Als besonderen Beitrag zum Naturschutz plant der SNP die Revitalisierung der Umgebung des Nationalparkzentrums in Zernez. Die Flächen werden entsiegelt, damit Niederschläge versickern können. Auf den so gewonnenen Bereichen plant der SNP die Bepflanzung mit einheimischen Bäumen und Sträuchern. In Zukunft sollen Gäste und Einheimische diesen naturnah gestalteten Erholungsort nutzen und dort auch einiges über den Nationalpark und seine Natur erfahren können. Der Aussenbereich wird damit ein idealer Botschafter für die Inhalte im Nationalparkzentrum und die Lebenswelt im Nationalpark selbst. Zusätzlich bietet die neue Umgebung ein angenehmes Mikroklima während den heissen Sommermonaten.





Forschungssymposium SNP+

Die Forschungskommission (FOK), der SNP, der regionale Naturpark Biosfera Val Müstair und die Unesco Biosfera Engiadina Val Müstair laden interessierte Forscherinnen und Forscher aus dem In- und Ausland nach Zernez ein. Im Rahmen des Symposiums «Landschaften unter der Lupe» tauschen sie sich zu Fragen der Landschaftsentwicklung aus. Die Sonderausstellung «Immer wilder» im Nationalparkzentrum dient dabei als thematischer Aufhänger. Am zweiten Tag führen drei Exkursionen in die Val Müstair, ins Unterengadin und in den SNP. Der Anlass richtet sich primär an Fachpersonen, ist aber auch öffentlich.





Vernissage Macun-Buch

Im Jahr 2000 wurde die Seenplatte von Macun Teil des SNP. In den letzten 25 Jahren haben zahlreiche Forscherinnen und Forscher aus verschiedensten Disziplinen die Lebensgemeinschaften und Prozesse auf Macun untersucht. Im Buch «Alpine Ökosysteme im Schweizerischen Nationalpark. Die Seenplatte Macun» sind diese Erkenntnisse zusammengefasst. Anlässlich der Vernissage am 1. Oktober werden Autorinnen und Autoren verschiedene Aspekte vorstellen und erläutern.





Zudem ist ein Highlight der Vortragsreihe Naturama des Schweizerischen Nationalparks der Film «Der Schweizerische Nationalpark 1939» von Paul Schmid, der am 24. September im Auditorium Schlossstall in Zernez gezeigt wird. Das Orchester von Simon Quinn wird den Film mit Live-Musik vertonen.

Autor: Hans Lozza, SNP