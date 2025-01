Ein Jongleur, der auch den Spagat beherrscht

Die Schweizer Bahnhofbuffets erlebten ihre Hochkultur bis in die 1990er-Jahre. Heute gibt es nur noch etwa 50 solcher Buffets, zwei davon – jene der RhB Alp Grüm und Ospizio Bernina – betreibt Primo Semadeni. Parallel dazu führt er auch das Restaurant Da Primo am Bahnhof in Bever.