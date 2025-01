Alles bereit für die La Diagonela

In knapp einer Woche findet im Engadin das grösste Langlaufrennen der Schweiz in klassischer Technik statt. Der Anmeldestand deutet auf eine Rekordbeteiligung hin. Aufgrund der aktuellen Schneesituation arbeitet die Rennorganisation noch an den Details für die finale Streckenführung.