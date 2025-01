Michael Vogt hat nach seinem verspäteten Saisoneinstieg im Zweierbob überzeugt. Der beste Schweizer Bobpilot belegte beim Heim-Weltcup in St. Moritz mit Anschieber Andreas Haas den fünften Schlussrang. Mit dem Podest hatten die Schweizer allerdings nichts zu tun. Bereits nach dem ersten Lauf war ein Podestplatz ausser Reichweite. Im zweiten Lauf verbesserten sich Francesco Friedrich/Alexander Schüller dank Bahnrekord noch um zwei Plätze und gewannen ex aequo mit Johannes Lochner/Georg Fleischhauer. Adam Ammour/Benedikt Hertel komplettierten das deutsche Podest. Die weiteren Schweizer: Mit Timo Rohner/Mathieu Hersperger (7.) und dem einheimischen Cédric Follador/Luca Rolli (9.) fuhren zwei weitere Schweizer Teams in die Top Ten.