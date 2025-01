Onurificaziun sco vaschin d’onur da Valsot

In occasiun da la festa da Cuvits in dumengia passada a Ramosch ha surtut il nouv capo Peder Caviezel il timun dal cumün da Valsot. Il capo cumünal partent, Victor Peer, ha surgni il vaschinadi d’onur da Valsot per sia lavur dals ultims 40 ons.