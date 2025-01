Rund 1000 Zuschauende bejubelten am Samstag das Renngeschehen beim 8. FIS Snowboard Weltcup Scuol am Prui-Hang. Bei den Damen folgten nach Król-Walas die beiden Japanerinnen Tsubaki Miki und Tomoka Takeuchi auf den Rängen 2 und 3. Bei den Männern gewann Maurizio Bormolini. Der 30-jährige aus Livigno, der in diesem Winter bereits zum zweiten Mal zuoberst auf dem Podest stand, verwies die beiden Österreicher Dominik Burgstaller und Andreas Prommegger auf die Ränge 2 und 3. Leider nicht bis ins Finale schaffte es das Schweizer Team, es wartet weiterhin auf den ersten Sieg in Scuol: Für Ladina Caviezel und Flurina Neva Bätschi war im Viertelfinal Endstation, Julie Zogg scheiterte bereits im Achtelfinal. Auch bei den Männern kamen Gian Casanova und Dario Caviezel nicht über die Achtelfinals hinaus.

Olympiasieger und OK-Mitglied Nevin Galmarini aus Ardez bedankte sich per Videobotschaft bei den rund 200 Voluntaris: «Ich habe im Ziel mit vielen Athletinnen und Athleten sprechen können: Wir haben für Eure Arbeit viele Komplimente erhalten. Alle waren happy mit der hervorragenden Arbeit und Organisation in Scuol.» Auch OK-Präsident Bernhard Aeschbacher blickt auf ein gelungenes Weltcuprennen zurück: «Die Pisten- und Wetter-Bedingungen waren ideal. Scuol präsentierte sich heute einmal mehr als top Winter-Destination. Wir dürfen nebst dem Rückhalt bei den zahlreichen Voluntaris auch auf die grosse Unterstützung der Bergbahnen Scuol, der Gemeinde Scuol und der zahlreichen Sponsoren zählen, das ist einfach grandios.»







Medienmitteilung: FIS Snowboard Weltcup Scuol