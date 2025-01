Am Donnerstag, 16. Januar ab 17.30 Uhr findet die La Saireda Roseg auf den Loipen von Pontresina bis Celerina über die Traumloipe zurück nach Pontresina statt.

Am Samstag, 18. Januar sind die Loipen von S-chanf bis Pontresina aufgrund der Engadin La Diagonela zwischen 9.00 Uhr und 16.30 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Es muss auf diesen Loipen mit Behinderungen und Wartezeiten gerechnet werden. Ein Teil der Loipe ab Bahnhof Pontresina ins Val Roseg (Nr. 70) ist ausserdem an diesem Tag zwischen 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr für das Langlaufrennen gesperrt. Am Sonntag, 19. Januar sind die Loipen von Zuoz über Samedan/Celerina bis Pontresina aufgrund der La Sfida zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Es muss auf diesen Loipen mit Behinderungen und Wartezeiten gerechnet werden. Den Teilnehmer:innen der La Saireda Roseg, Engadin La Diagonela und der La Sfida muss in jedem Fall Vortritt gewährleistet werden.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.ladiagonela.ch

Medienmitteilung La Diagonela