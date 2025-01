Auch ein Ersatz des alten Flughafens wird nicht günstig

Noch in diesem Jahr wird der Oberengadiner Souverän über die Zukunft des Flughafens zu befinden haben. Was heute schon klar ist: Auch wenn nicht von einem Ausbau, sondern nur von einem Ersatz gesprochen wird: Die Gemeinden müssen tief in die Tasche greifen.