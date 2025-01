Nadja Kälin Mit der laufenden Saison ist die St. Moritzerin nicht zufrieden. An den ersten beiden Rennwochenenden der Saison fehlte die Wettkampfform. Den Heimweltcup in Davos hat sie sogar verpasst und auch die Vorbereitung auf die Tour de Ski war wegen einer Covid-Erkrankung nicht optimal. Während der Tour hatte sie zudem mit Magenproblemen zu kämpfen und brach die Tour nach vier Etappen ab. «Beim Weltcup in Les Rousses zeigte die Form dann aber nach oben mit einem guten Ergebnis, was mir auch mental sehr gut getan hat», sagt Nadja Kälin und freut sich auf die Rennen im Engadin, wo sie sowohl in der Mixed-Staffel als auch über 20 Kilometer im Massenstart antreten wird. Auf die Frage nach den Erwartungen wiegelt sie ab. «Natürlich will man vor heimischem Publikum sein Bestes geben, aber es ist auch klar, dass man nicht plötzlich zwei Minuten schneller laufen kann als sonst», sagt Nadja Kälin und nennt neben guten Resultaten im Weltcup vor allem die Qualifikation für die Weltmeister­schaften in Trondheim als ihr Hauptziel. (ag)



Fabienne Alder Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist die Pontresi­ne­rin sehr zufrie­den. «Wenn man mir Anfang Saison gesagt hätte, ich könne bei zwei Weltcup-Rennen starten, hätte ich das nicht geglaubt.» Vor ihrem ersten Weltcup-Einsatz im Dezember in Davos sei sie nervös gewesen, habe aber viel lernen können von den Weltbesten. Am kommenden Wochenende wird sie bei den Sprintrennen am Samstag mit dabei sein. Die Vorfreude ist riesig, zusätzlichen Druck verspürt sie trotz des Heimrennens keinen. «Dass so etwas Grosses im Engadin organisiert wird, ist für uns eine super Chance», so die 21-Jährige. «Ich werde mein Bestes geben, um die vielen Fans an der Strecke nicht zu enttäuschen.»Bis Samstag wird sie noch ein paar kürzere, intensivere Trainingseinheiten auf der Weltcup-Strecke absolvieren, vor allem Sprints. Als nächstes grosses Ziel stehen die Junioren-Weltmeisterschaften Anfang Februar in Schilpario in Italien an. Zudem möchte sie konstant gute Resultate im FESA-Cup laufen. Mit dem Ziel, Ende Saison wieder in ein Kader von Swiss-Ski aufgenommen zu werden. (rs)



Giuliana Werro Die 25-jährige Zernezer Langläuferin bezeichnet die anste­hen­den Weltcup-Heimrennen als den Saisonhöhe­punkt schlechthin. Die letztjährige Siegerin des Engadin Skimarathons läuft im B-Kader von Swiss-Ski und hat in dieser Saison zwei Top-30-Plätze im Weltcup erreicht, Mitte Dezember wurde sie in Davos über 20 Kilometer 27. und am 17. Januar im französischen Rousses 29. über zehn Kilometer. «Für die Heimrennen in Silvaplana bin ich sehr motiviert, gut in Form und auch zuversichtlich, mich wieder unter den besten 30 platzieren zu können.» Anpeilen wird sie indes einen Top-25-Rang. Zwei solche benötigt sie nämlich zur Qualifikation für die Weltmeisterschaften im norwegischen Trond­heim Ende Februar. Der Saisonbeginn verlief eher harzig. Trotz guter Vorbereitung war sie anfänglich krank und auch die Tour de Ski, welche mit Sprintrennen begann, verlief nicht nach ihrem Wunsch. Sie wurde 46. Giuliana Werro startet in Silvaplana am Sonntag im Massenstartrennen über 20 Kilometer Skating und ist Reserveläuferin für das Mixed-Staffelrennen. (jd)



Marina Kälin Eines ihrer grossen Ziele, wieder konstant gute Leistungen zu zeigen, ist ihr bisher recht gut gelungen und lässt natürlich auf die kommenden Rennen vor heimischem Publikum hoffen. In der Schweiz zu laufen, gefällt ihr sowieso sehr gut. «Die Fans und die Atmosphäre sind irgendwie einzigartig und jetzt im Engadin auf der Heimloipe beim Weltcup zu starten, wo alles angefangen hat, ist schon etwas Besonderes», sagt die junge St. Moritzerin. Die eigenen Erwartun­gen sind für sie immer die gleichen, aber vor heimischem Publikum will sie natürlich noch mehr zeigen. Marina Kälin wird bei allen drei Rennen im Engadin an den Start gehen. «Ich denke, die Sprintstrecke ist härter, als man denkt, man darf sie nicht unterschätzen. Die Langdistanz kann ich noch nicht so richtig einordnen, mit den zwei langen Flächen über die Seen ist das schon etwas ungewohnt und auch die Runde in Surlej und damit der zweite Teil der 20 Kilometer weist ein recht anspruchsvolles Profil auf, aber ich freue mich auf meinen ersten Skating-Massenstart in dieser Saison». (ag)



Niclas Steiger Für den 20-Jährigen aus Samedan dürfte der kommende Samstag noch etwas spezieller sein, als er für seine Teamkolle­ginnen und -kollegen so schon ist: Niclas Steiger startet nämlich zu seinem allerersten Weltcup-Rennen. «Die Premiere im Weltcup und dann gleich noch zu Hause im Engadin – das ist ein mega­cooles Gefühl», freut sich Steiger über sein Aufgebot, von welchem er am Montagnachmittag erfahren hat. Dass vor dem Heimpublikum ein gewisser Druck da ist, will der B-Kader-Läufer von Swiss-Ski nicht abstreiten. «Schliesslich will man vor den vielen Zuschauern zeigen, was man kann.» Im Oktober hat er sich bei einem Unfall auf den Rollski den Meniskus und die Bänder im Handgelenk angerissen. Bis Ende November konnte er deshalb nur reduziert trainieren. «Die Leistungen stimmen. Gerade bei längeren Wettkämpfen aber spüre ich schon, dass ich während gut zwei Monaten nicht mein normales Pensum trainieren konnte, auch benötige ich noch etwas länger, um mich zu erholen.» Dass er von Swiss-Ski für seine Weltcup-Pre­miere aufgeboten worden ist, hat ihn gefreut, aber nicht wirklich überrascht. «Aufgrund meiner Formkurve habe ich mir Chancen ausgerechnet, beim Heim-Weltcup starten zu dürfen. Nicht zuletzt, weil ich bei den Schweizermeisterschaften den Sprint-Titel bei der Elite gewinnen konnte.» Steiger wird am kommen­den Samstag bei den Sprintrennen am Start stehen. Sein primäres Ziel ist es, in die vordere Ranglistenhälfte zu laufen, eine Qualifikation für die Finalläufe wäre für Steiger «extrem cool», dürfte aber angesichts der Weltelite, die am Wochenende in Silvaplana am Start stehen wird, ein schwieriges Unterfangen werden. Schliesslich ist er diese Saison neben den Schweizermeisterschaften vor allem bei den Rennen im Rahmen des FESA-Cups, der Stufe unter dem Weltcup, an den Start gegangen.

Bei der Junioren-WM, welche auf den Weltcup folgt, möchte Steiger, der erstmals bei den U23 an den Start geht, im Sprint zumindest die Qualifikation schaffen. «In den Heats ist dann alles möglich.» Im Distanzrennen wäre eine Top-30-Platzierung sein Ziel. (rs)



Noe Näff «Ich freue mich sehr auf das WeltcupRennen im Engadin», sagt Noe Näff aus Sent. Er wird am Samstag am Sprintrennen teilneh­men und hat sich hohe Ziele gesteckt: «Ich will mich für das Viertelfinale qualifizieren, was einen Rang in die Top 30 bedeutet.» Beim Weltcup-Sprintrennen in Frankreich hat er dieses Ziel um lediglich 1,3 Sekunden verpasst. Deshalb ist er zuversichtlich, sein persönliches Ziel in Silvaplana vor Heimpublikum erreichen zu können. Dafür benötigt er einen sehr guten Tag und schnelle Ski. «Für einen perfekten Tag müssen alle Details stimmen», sagt Noe Näff. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist er zwar zufrieden, als ambitionierter Sportler hätte es für ihn aber noch besser laufen können. Er trauert nämlich ein wenig der verpassten Viertelfinal-Qualifi­ka­tion in Frankreich nach. In Silvaplana soll sich das aber ändern. Nach dem Heim-Weltcup-Rennen am Wochenende folgt Anfang Februar die Junioren- und U23-Weltmeisterschaft in Schilpario in Italien als weiteres grosses Ziel. Hier will Noe Näff im U23-Sprint in die Top 20 laufen. (nba)



Roman Alder Der Bruder von Fabienne, Roman Alder, hat beim Weltcup in Davos mit dem Einzug ins Sprint-Achtelfinale bereits ein grosses Ausrufezeichen gesetzt. Rückblickend ist das für ihn auch das bisherige Saison-Highlight. «Beim ersten Weltcup-Einsatz gleich in die Top 30 zu laufen, war schon sehr speziell», sagt er.

Das Ziel für den kommenden Samstag ist gesetzt: Nur zu gerne möchte es der 20-Jährige aus Pontresina vor der Heimkulisse in die Finalläufe schaffen. «Es ist nicht einfach ein Traum, es ist realistisch», sagt Alder, auch wenn er weiss, dass gerade im Sprint vieles zusammenpassen muss. «Die Strecke ist anspruchsvoll. Ich kenne sie bereits von den Schweizermeisterschaften. Sie hat mir gut gefallen. Vor allem auf dem zweiten Teil muss man viel aus den Beinen arbeiten.» Einen speziellen Druck vor dem Heimrennen verspürt er nicht. «Wenn schon, mach ich mir den Druck selber. Es ja erst mein drittes Weltcup-Rennen. Ich freue mich einfach darauf, zusammen mit meiner Schwester und meinen Trainingskollegen hier starten zu dürfen und hoffe auf viele Fans. (rs)