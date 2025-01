Weltcup-Punkte für Vanessa Kasper

Am vergangenen Dienstag gab es für Vanessa Kasper nach dreijähriger Durststrecke wieder einmal Weltcup-Punkte. Beim Riesenslalom in Kronplatz schaffte sie es als 23. erstmals in dieser Saison in den zweiten Lauf, wo sie am Schluss den 27. Rang belegte.