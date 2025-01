WM-Quali für Roman Alder

Für den Pontresiner Roman Alder machte sich der Einzug in die Viertelfinals beim Heimweltcup in Silvaplana doppelt bezahlt. Er zeigte vor dem Heimpublikum eine starke Leistung und hat gleich auch noch die Selektionskriterien für die nordische WM in Traondheim erfüllt.