Kantonsbeitrag für Umbau des Hotels Scaletta

Das Hotel Scaletta in S-chanf wurde bis 2013 als einfaches 3-Sterne-Hotel mit 20 Zimmern betrieben, seither ist es geschlossen. Die Regierung gewährt nun der Stiftung Scaletta S-chanf an den Umbau des Hotels Scaletta einen Kantonsbeitrag in der Höhe von 850 000 Franken.