Im April entscheidet sich die Spital-Zukunft

In den Schoss des Kantonsspitals oder selbständig bleiben? Für den SGO-Stiftungsrat SGO liegt die Zukunft des Spitals Samedan in der Fusion mit dem Kantonsspital. Grundsätzliche Kritik an diesem Vorgehen war an einem Infoabend nicht zu hören.