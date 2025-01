Flurin Peretti ist 41 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Susch. Er ist gelernter Automatiker, Elektroingenieur FH und hat zusätzlich die Ausbildung zum Seilbahnfachmann absolviert. In den letzten Jahren war er als Projektleiter für Boess Engineering AG in Samedan tätig. Davor war er bei den Bergbahnen Scuol AG als Technischer Leiter tätig. Von 2011 bis 2019 arbeitete er bereits als Projektleiter bei EKW und kennt die Anlagen daher gut.





Gian-Luca Morandi, 43 Jahre alt, wohnt mit seiner Familie in Silvaplana und arbeitet seit sechs Jahren bei EKW, zuerst als Projektleiter dann als Leiter Betrieb und ICT. Er ist diplomierter Maschinenbauingenieur ETH und hat einen zusätzlichen Master in Management, Technologie und Ökonomie. Zuvor war er bei Andritz Hydro AG als R&D- und Messingenieur tätig. Seine Berufserfahrung sammelte er unter anderem bei SR Technics auf dem Triebwerksprüfstand und bei Geberit als Projektleiter.





Jachen Gaudenz verabschiedet sich nach 40 Dienstjahren von der Engadiner Kraftwerke AG. Er freut sich auf den neuen Lebensabschnitt, in welchem er sich vermehrt seiner Familie und seinen Hobbys Weben, Velofahren, allerhand handwerklichen Arbeiten und der Weindegustation widmen wird. «Meinen Nachfolgern wünsche ich viel Motivation und Kraft, um auch nötige Veränderungen herbeiführen zu können. Die Arbeit in der Instandhaltung und der Betriebsführung ist äusserst anspruchsvoll, aber auch sehr abwechslungsreich», so äussert sich Jachen Gaudenz rückblickend auf seine Tätigkeit bei den Engadiner Kraftwerken.





Medienmitteilung: EKW AG