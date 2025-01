Ratspräsidentin Isabel Wenger wünscht sich Offenheit

Der St. Moritzer Gemeinderat ist in die zweite Legislaturperiode gestart. Ratspräsidentin in diesem Jahr ist Isabel Wenger von der Gruppierung Next Generation. Sie wünscht sich in ihrem Präsidialjahr vom Rat eine offene und integere, sachbezogene Diskussionskultur frei von Partikular­inte­ressen.