Deshalb dient das letzte Qualifikationsspiel eher als Vorbereitung auf die Play-offs, welche für den EHC St. Moritz und für den CdH Engiadina bereits am Dienstag mit einem Auswärtsspiel beginnen. Die Gegner der beiden Engadiner Mannschaf­ten sind noch nicht bekannt.





Die Qualifikation endet für beide Mannschaften mit einem Heimspiel: Der EHC St. Moritz empfängt den EHC Kreuzlingen-Konstanz in der Eishalle Ludains in St. Moritz. In der Eishalle Gurlaina in Scuol spielt der CdH Engiadina gegen den EHC Dürnten Vikings. Die Spiele beginnen jeweils um 20.00 Uhr.