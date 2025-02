Unter der kreativen Leitung von Snook entstand über die letzten drei Monate ein Musikstück, welches eine Botschaft überbringen soll: Die drei Subregionen Engadin, Samnaun und Val Müstair sind trotz ihrer individuellen Identität eng miteinander verbunden. «Dieses Musikstück verbindet unsere Region auf eine neue und einzigartige Art und Weise – es bringt Menschen zusammen und erzählt von der Freiheit, die wir hier alle spüren», sagt Snook über das Projekt. Das Projekt stiess dabei bereits im Voraus bei den einheimischen Kindern auf Anklang: Auf den Aufruf, Kinder für den Chor zu finden, meldeten sich über 50 junge Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Ferienregion. Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern probten sie mit viel Leidenschaft und Freude. «Es war beeindruckend zu erleben, mit welcher Energie und Begeisterung die Kinder das Musikstück gesungen haben. Das Projekt zeigt, Musik überwindet Grenzen und schafft Verbindungen», sagt Nina Mayer. «Mit diesem Lied zeigen wir, wie stark unsere Region zusammenhält. Es ist mehr als nur ein Musikprojekt – es ist eine Botschaft der Gemeinschaft und der Freiheit», ergänzt Dario Fallet.





Von Michael Jackson inspiriert

Mit diesem Projekt ging auch der schweizweit bekannte Musiker Snook aus Scuol neue Wege. Zum ersten Mal hat er mit einem solch grossen Kinderchor ein Projekt geleitet und sich dabei von Musikgrösse Michael Jackson inspirieren lassen. Die Songs von Jackson waren in den Refrains ebenfalls von grossen Chören geprägt. Zusätzlich kam die Inspiration für den Songtext von rund 400 Eingaben von Gästen, Einheimischen und Zweitheimischen.





Die Ferienregion legte beim Projekt besonderen Wert auf die Umsetzung vor Ort. So konnte das Projekt von der Entstehung bis zur Aufnahme im White Production Studio in Sent bei Mischa Weiss in der Ferienregion umgesetzt werden.





Liveauftritte und Musikvideo

Am 18. Januar wurde das Musikstück im Schulhaus Scuol einstudiert, aufgenommen und in der reformierten Kirche Scuol für das Musikvideo aufgeführt. Das Lied wird dieses Jahr auch bei den Schneesport-Shows der Bergbahnen Scuol live präsentiert und ist ab 31. Januar auf allen Streaming-Plattformen zu hören.

Medienmitteilung TESSVM