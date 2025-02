In der letzten Skisaison sollen über 26 000 Nutzer die Uber-App in St. Moritz geöffnet haben. Damit ist St. Moritz das meistgenutzte Skigebiet für Uber-Fahrten in der Schweiz. Aufgrund dieser grossen Beliebtheit hat sich Uber dazu entschieden, den Service in St. Moritz neu ganzjährig anzubieten. Ab sofort können sich Einheimische sowie Gäste Uber nutzen, um sich im Ort fortzubewegen. «Diese Lancierung ist Teil unserer Strategie, bis 2025 in der Schweiz zu expandieren», wird Jean-Pascal Aribot, General Manager von Uber, in der Schweiz in der Mitteilung zitiert. Von Zürich aus kann zudem St. Moritz neuerdings auch mit Uber erreicht werden. (pd)