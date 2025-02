Im Zentrum der Kampagne steht das Online-Quiz «Swipe4Job», mit dem Interessierte spielerisch herausfinden können, welche Tätigkeiten in der Branche zu ihnen passen.





«Swipe4Job» ist ein interaktives Online-Quiz, das sich an der Funktionsweise gängiger Dating-Apps orientiert. Mit einem Wischen nach links oder rechts können Teilnehmende ihre Präferenzen für verschie­dene Tätigkeiten in der Gastronomie und Hotellerie entdecken. Ergänzt wird die Kampagne durch verschiedene physische Werbemittel, die direkt in den Betrieben sichtbar sind. Rund 300 Restaurants und Hotels im Kanton Graubünden beteiligen sich an der diesjährigen GastroStory.





Die Kampagne ist am 1. Februar gestartet und läuft über acht Wochen. Der Fokus liegt darauf, die GastroStory direkt in den Betrieben erlebbar zu machen. «Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Initiative nicht nur neue Talente für unsere Branche gewinnen, sondern auch das Image der Gastronomie und Hotellerie langfristig stärken können», fasst Franz Sepp Caluori, Präsident von GastroGrau­bün­den zusammen. GastroGraubünden