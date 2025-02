Neue Pflegedienstleitung für Klinik Gut

Bettina Gubser wird die neue Pflegedienstleiterin der Klinik Gut. Sie übernimmt die neu geschaffene Stelle der standortübergrei­fenden Pflegedienstleitung am 1. Mai 2025 und wird in ihrer Funktion auch Mitglied der Klinikleitung. Dies schreibt die Klinik Gut in einer Medienmitteilung.