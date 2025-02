Top Ten-Klassierung für Marina Kälin

Marina Kälin aus St. Moritz hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften in der Kategorie U23 im italienischen Schilpario über 20 Kilometer Massenstart in der klassichen Technik am Donnerstag den 9. Rang erreicht. Sie verlor auf Siegerin Maerta Rosenberg aus Schweden knapp zwei Minuten.